Плохо, а будет хуже. Технологическая отрасль РФ уже столкнулась с разрушительными последствиями санкций, на очереди — простые россияне 2 июня, 17:31 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Мужчина просит милостыню, а женщина продает растения у окон с объявлением об аренде коммерческого помещения в центре Санкт-Петербурга. 27 мая 2022 года (Фото:Anton Vaganov / REUTERS)

Почему России становится все сложнее производить бытовую технику, электронику, IT- и военное оборудование, и когда местные потребители остро ощутят на себе экономический эффект от международных санкций — обзор иностранной прессы.

Ограничение на экспорт технологической продукции в РФ из-за ее войны в Украине больно бьёт по российскому бизнесу и ухудшает экономические перспективы страны, пишет британская газета Financial Times . Из-за международных санкций Россия лишена доступа к мировым финансовым рынкам, не может экспортировать значительную часть своих сырьевых ресурсов и импортировать ряд критически важных товаров. Все это приведет к сокращению российского ВВП на 15% в текущем году, прогнозируют эксперты.

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При этом одним из наиболее серьезных и долговременных последствий для экономики России будет иметь экспортный контроль технологий «двойного использования» — то есть тех, которые могут иметь как гражданское, так и военное применение. Среди них микрочипы, полупроводники и серверы. Большинство крупнейших мировых производителей микрочипов, включая Intel, Samsung, TSMC и Qualcomm, полностью прекратили сотрудничество с Россией. Это вызвало дефицит полупроводников, которые используют в производстве автомобилей, бытовой техники, электроники, ИТ-оборудования и военной техники.

«Целые маршруты снабжения [товарами начиная] с серверов заканчивая компьютерами, iPhone – всем – закрылись», — комментирует FT один из топ-менеджеров западной компании-производителя микрочипов.

У России нет развитого сектора передовых технологий, и она потребляет менее 1% мирового объема полупроводников. Поэтому технологические санкции имеют гораздо более слабое немедленное влияние, чем аналогичные экспортные ограничения, которые были применены в 2019 году против гиганта мирового технологического производства — Китая, признает издание. Однако российские производители микрочипов – как Микрон, МЦСТ и Baikal Electronics – полагались на импорт значительного количества готовых полупроводников от иностранных производителей, в частности от китайской компании SMIC, американской Intel и немецкой Infineon. МЦСО уже заявила, что теперь хочет перевести производство на российские заводы компании Микрон, однако этот план может не сработать — ведь в прошлом году Сбербанк заявлял, что разработанные МЦСТ чипы Elbrus «катастрофически» провалили испытания, продемонстрировав, значительно худшие показатели памяти, обработки и пропускной способности, чем аналоги от Intel.

В прошлом Россия нередко использовала «серые» цепочки снабжения, закупая западные технологические товары и военное оборудование у азиатских и африканских посредников. Впрочем, глобальный дефицит микрочипов и критического IT-оборудования нарушил эту схему. «Некоторые компании организовали поставки из Казахстана, – рассказывает FT Карен Казарян, руководитель Института исследований интернета в Москве. — Некоторые второстепенные китайские компании готовы поставлять. На российских складах есть запас комплектующих… но это не тот объем, который им нужен, он не стабилен, а цены выросли, по меньшей мере, вдвое».

Даже китайские компании, несмотря на отсутствие официального осуждения войны в Украине со стороны властей их страны, меняют свою политику по отношению к России. Несколько из них решили прекратить продавать агрессору смартфоны из-за опасений, что это навредит их брендам.

Тем временем, дефицит микрочипов уже нанес мощный удар по российскому рынку облачных вычислений. До начала полномасштабной войны в Украине он активно развивался благодаря законам, обязывающим иностранные компании хранить данные на территории РФ. После 24 февраля крупнейшие российские провайдеры облачных сервисов, в том числе Яндекс, VK Cloud Solutions и SberCloud, почувствовали еще больший всплеск спроса из-за стремления местных компаний перейти на использование отечественных дата-центров, отмечают аналитики исследовательской компании IDC. Однако удовлетворить этот спрос им сложно из-за нехватки мощностей. В мае VK Cloud Solutions даже обратилась в Кремль с просьбой срочно помочь найти «десятки тысяч серверов», сообщают российские СМИ.

Не слишком благоприятная ситуация складывается и в телеком-отрасли. Санкции заставляют мобильных операторов отказываться от своих амбициозных планов по развертыванию в стране технологии 5G. В то же время они, вероятно, будут скупать устаревшее оборудование 4G на вторичном рынке у стран, уже перешедших на технологию следующего поколения, прогнозирует Григорий Бакунов, бывший топ-менеджер компании Яндекс. Кроме того, российским технологическим компаниям придется отказаться от международной конкуренции.

«Так решается вопрос, что делать в ближайшие пять лет без инфраструктуры, — цитирует FT Бакунова. — Сокращается количество используемого оборудования и происходит последовательный отказ от конкуренции».

Что же касается простых потребителей, то они почти не ощутили на себе болезненного эффекта от международных санкций. Впрочем, со временем это изменится, на что указывает мрачный долгосрочный прогноз для российской экономики, цитирует мнение аналитиков информационное агентство Reuters .

Олег Кечин, владелец сети барбершопов в российском Саранске, с которым пообщались журналисты Reuters, считает предсказание о «глубочайшем за поколение экономическом кризисе» преувеличением. «В целом, всё хорошо, — говорит предприниматель. — Все говорят о снижении покупательной способности, но я этого не заметил».

Пока санкционное давление на россиян смягчает государственная поддержка, объясняет агентство. В конце мая Центральный банк РФ снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 11%, и планирует снизить прогноз по нынешней инфляции, установленный на уровне 18-23%. Через меры контроля за капиталом и требование к экспортерам продавать половину своей валютной выручки государство удерживает курс рубля на уровне выше довоенного. И все же объемы торговли РФ с внешним миром упали, потребители неохотно тратят деньги, а рост цен на основные товары начинает давить на бюджеты домохозяйств, констатирует Reuters.

«Что меня беспокоит, так это постоянный рост цен на товары ежедневного потребления и даже овощи, — признается 25-летний житель Москвы Роман. — Думаю, это сигнализирует о том, что худшее еще впереди. Да и ситуация с рынком труда в моей сфере тоже не вызывает у меня оптимизма».

О падении спроса свидетельствует сокращение поступлений НДС, которые отражают потребительские расходы. По предварительным данным министерства финансов, на которые ссылается российская пресса, в апреле этот показатель снизился на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращается и импорт — причем не только из западных стран. По данным Банка Финляндии, который анализирует данные местной таможенной службы, поставки из Китая в РФ в апреле сократились на четверть, а из Вьетнама, Южной Кореи, Малайзии и Тайваня — более чем наполовину. Инфляция, между тем, достигла 17% — самого высокого показателя за последние два десятилетия. Это означает, что объявленное Путиным 10%-ное повышение пенсий и минимальной зарплаты не сможет предотвратить сокращение реальных доходов многих россиян. При этом необходимость финансировать войну в Украине продолжает давить на бюджет.

В последующие несколько месяцев россияне остро ощутят, как повлияло на рынок труда и производство сворачивание бизнеса иностранных компаний, комментирует Reuters Сергей Гуриев, профессор экономики французского Института политических исследований (Sciences Po). «Настоящая боль еще не чувствуется, поскольку некоторые уходящие компании все еще выплачивают зарплаты, а некоторые предприятия продолжают производство, используя собственные запасы импортных деталей», — объясняет он.

Ухудшаются перспективы и для небольших компаний, хотя оценить их достаточно сложно из-за дефицита официальных данных и отмены официальной отчетности. По словам Анастасии Киселевой, партнера небольшой московской фирмы по связям с общественностью, очень мало компаний сейчас строят долгосрочные стратегии и планируют крупные контракты. «Бизнесы, особенно маленькие, будут заниматься чистым выживанием, а не разрабатывать или создавать что-нибудь новое», — прогнозирует она.

Впрочем, россияне пережили несколько глубоких кризисов после распада СССР и уже привыкли к режиму выживания, констатирует Reuters. «Худшее впереди, — цитирует агентство Евгения Шереметова, руководителя туристической компании у озера Байкал в Сибири. — Но жители этой страны привыкли к трудностям. У меня своя дача, с картофелем и огурцами. После 1990-х меня уже ничто не испугает».

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