Еврокомиссия направила странам ЕС предложения по новому пакету санкций против РФ 8 мая, 15:35 Еврокомиссия представила свои предложения по новому пакету санкций против РФ (Фото:European Commission/Facebook)

Странам-членам Евросоюза направили предложения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по 11-му пакету санкций против России.

Об этом сообщил представитель ЕК Эрик Мамер на брифинге, пишет Reuters.

По его словам, предложение направлено на закрытие лазеек в торговых ограничениях России.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что Еврокомиссия предложила внести в черный список несколько китайских компаний и ограничить экспорт в страны, которые могут быть причастны к обходу торговых ограничений России.

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Первое обсуждение предложения может состояться уже в среду, 10 мая.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС, США и ряд других стран систематический вводят санкции против кремлевского режима.

25 февраля Европейский Союз принял десятый пакет санкций, введенных из-за незаконного вторжения России в Украину. В целом ограничение введено против 87 физических и 34 юридических лиц. ЕС запретил импорт из России синтетического каучука и битума, а также транзит через Россию товаров двойного назначения. Ранее запрет касался только экспорта. Также гражданам России запрещено управлять организациями, являющимися операторами критической инфраструктуры Евросоюза.



После этого премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал ввести санкции против атомной и алмазной индустрии РФ.

СМИ сообщили, что введение санкции против Росатома блокируют, по меньшей мере, три страны Евросоюза — Франция, Венгрия и Болгария.