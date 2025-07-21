Британия ввела санкции против почти 140 судов российского «теневого флота»

Великобритания в понедельник, 21 июля, объявила о введении очередного пакета санкций против России, который охватывает почти 140 судов «теневого флота ». Об этом говорится в официальном сообщении на сайте британского правительства.

Всего под ограничения попали 137 объектов, имеющих ключевое значение для российского энергетического и нефтяного секторов — сфер, которые обеспечивают Путину значительную часть финансирования для ведения войны против Украины.

«137 целей поражают именно сердце энергетического сектора России, ограничивая доступ Путина к ключевым доходам от нефти, которые финансируют его незаконную войну в Украине», — говорится в заявлении британского правительства.

В частности, санкции охватывают 135 нефтяных танкеров, задействованных в нелегальных перевозках на сумму более 24 миллиардов долларов с начала 2024 года.

Также под ограничения попали компания INTERSHIPPING SERVICES LLC, осуществляющая регистрацию теневых судов под флагом Габона, а также LITASCO MIDDLE EAST DMCC, связанная с нефтяным гигантом Лукойл, которая продолжает активно транспортировать российскую нефть.

«Пока Путин продолжает медлить и затягивать серьезные мирные переговоры, мы не будем стоять сложа руки. Мы будем продолжать использовать всю мощь нашего санкционного режима, чтобы усиливать экономическое давление на каждом шагу и стоять бок о бок с Украиной», — заявил глава МИД Дэвид Ламми.

18 июля Совет Европейского Союза официально принял 18-й пакет санкций против России.

Пакет санкций предусматривает запрет на строительство трубопроводов Северный поток и снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до около $47 за баррель.

Также Евросоюз в рамках пакета антироссийских санкций отменил разрешение для Чехии закупать нефть из России.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал утверждение нового пакета санкций против РФ. Глава государства отметил, что новые санкции продолжают давление на российский танкерный флот, и не только на сами суда, но и на капитанов теневого флота и компании, которые помогают ему функционировать.

В то же время в ЕС отметили, что уже работают над 19-м пакетом санкций.