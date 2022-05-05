«В Кремле до сих пор не поняли». Санкции с России не снимут без согласия Украины — Шольц 5 мая, 19:51 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Санкции Запада против России, введенные после полномасштабного вторжения в Украину, не будут снимать без согласия украинских властей. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Stern, текст которого опубликован на сайте федерального правительства Германии.

Война России против Украины — главные события 6 мая

«Ему [российскому диктатору Владимиру Путину] придется договариваться с Украиной. Мы сможем и захотим снять санкции только по согласованию с Украиной. Думаю, многие в Кремле этого до сих пор не поняли. Это имеет разрушительные последствия для России», — подчеркнул Шольц.

Видео дня

Читайте также: Германия постепенно просыпается

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, в рамках которого планирует ввести эмбарго на российскую нефть и отключить Сбербанк от SWIFT. Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что предложение Еврокомиссии об эмбарго поддержат все страны-члены ЕС. По информации агентства Reuters, Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия сейчас выражают обеспокоенность по поводу нефтяного эмбарго.

В МВФ прогнозируют, что в 2024 году страна-агрессор может «вылететь» из топ-6 экономик мира, уступив место Индонезии.

Германия посылает Путина вслед за российским кораблем – Виталий Сыч, Сергей Фурса https://www.youtube.com/embed/J86uC4r5TNI

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.