США планируют поставить Россию перед выбором между истощением резервов и дефолтом 6 апреля, 05:51 Цей матеріал також доступний українською У России нет неограниченных ресурсов — Псаки (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Соединенные Штаты Америки нацелены на то, чтобы поставить РФ перед выбором между истощением своих долларовых резервов и дефолтом за ее полномасштабную войну против Украины.



Война России против Украины — главные события 5 апреля



Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, новые санкции США и их союзников будут нацелены на правительственных чиновников РФ, членов их семей, российские финансовые учреждения и государственные предприятия, сообщает The Guardian.

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По ее словам, у РФ нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, добавила она, учитывая введенные Западом «разрушительные» санкции.

«Самая большая часть нашей цели здесь состоит в том, чтобы истощить ресурсы, которые [российский диктатор Владимир] Путин имеет для продолжения войны против Украины, и, очевидно, создание большей неопределенности и проблем для их финансовой системы является частью этого», — резюмировала Псаки.

Она добавила, что это вынуждает РФ выбирать эти варианты и истощать эти варианты, из-за чего России в долгосрочной перспективе будет труднее вести войну.

Сообщалось, что США, Европейский союз и G7 координируют новый пакет санкций против РФ. В частности, работают над запретом США на новые инвестиции в страну.



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