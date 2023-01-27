«Будет большая битва». Венгрия заблокирует санкции против ядерной энергетики России — Орбан 27 января, 11:15 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Венгрия наложит вето на санкции Европейского Союза против атомной отрасли РФ.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Kossuth Radio.

По его словам, Будапешт не поддерживает санкции против России, но не препятствует ограничениям, если они не затрагивают «чувствительные вопросы».

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«Есть пункты, которые явно нарушают фундаментальные интересы Венгрии, и мы должны наложить на них вето. Нефть была такая, газ был такой. И сейчас новые планы санкций, теперь они хотят распространить их на атомную отрасль. На это, по-видимому, следует наложить вето. Это будет большая битва», — сказал Орбан.

В августе 2022 года Венгрия выдала разрешение, которое позволит Росатому построить два новых ядерных реактора.

20 января Reuters сообщило, что страны Евросоюза работают над десятым пакетом санкций против России, которые начнут действовать к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину — 24 февраля. По данным агентства, ограничения будут касаться, в частности, сотрудничества с РФ в сфере ядерного топлива.

The Washington Post писало, что дочерние компании Росатома предлагали российской оборонной промышленности оксид алюминия — важный компонент для ракетного топлива. Также говорилось, в частности, о литий-ионных батареях для питания танков, систем противоракетной обороны и другого оружия; и о химических соединениях, используемых в авиа- и ракетостроении.