Запад обсуждает возможность снятия санкций с российских олигархов в обмен на финансирование восстановления Украины — AP 27 мая, 20:03 Цей матеріал також доступний українською Яхта Axioma подсанкционного российского миллиардера Дмитрия Пумпянского в Гибралтаре, 21 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Jon Nazca/File Photo)

Страны Запада рассматривают вопрос, можно ли разрешить российским олигархам «откупиться» от санкций и использовать их деньги для восстановления Украины, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники среди чиновников.

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Эту идею озвучила министр финансов Канады Христя Фриланд во время встречи с коллегами из стран Большой семерки в Германии. По словам источника AP, Фриланд поступали звонки от российских олигархов. Собеседник агентства сказал, что в Украине знают об этих обсуждениях, и добавил, что, если бы известные российские олигархи отмежевались от российского диктатора Владимира Путина и в то же время передали деньги Украине, это было бы в интересах Запада.



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Источник AP заявил, что пока это только идея, но западные союзники «проявили интерес». Ранее в Евросоюзе говорили, что нужно искать новые способы конфискации замороженных российских активов и передачи средств Украине. Издание отмечает, что добровольный отказ олигархов от части состояния за границей избавит западные правительства от необходимости запускать сложные юридические процессы для их конфискации.

Как сообщает AP, Евросоюз заморозил активы и запретил въезд более 1000 человек, среди которых более 30 олигархов, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В Еврокомиссии говорили, что в странах ЕС сейчас заморожены почти 10 миллиардов евро активов.

О том, что российские олигархи готовы пожертвовать Украине миллиарды долларов в обмен на снятие западных санкций, ранее сообщала немецкая газета Handelsblatt.

20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает партнерам подписать договор о выплате компенсаций пострадавшим от агрессии России из конфискованных или замороженных средств страны-агрессора.

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