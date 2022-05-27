Запад обсуждает возможность снятия санкций с российских олигархов в обмен на финансирование восстановления Украины — AP

27 мая, 20:03
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Яхта Axioma подсанкционного российского миллиардера Дмитрия Пумпянского в Гибралтаре, 21 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Jon Nazca/File Photo)

Яхта Axioma подсанкционного российского миллиардера Дмитрия Пумпянского в Гибралтаре, 21 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Jon Nazca/File Photo)

Страны Запада рассматривают вопрос, можно ли разрешить российским олигархам «откупиться» от санкций и использовать их деньги для восстановления Украины, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники среди чиновников.

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Эту идею озвучила министр финансов Канады Христя Фриланд во время встречи с коллегами из стран Большой семерки в Германии. По словам источника AP, Фриланд поступали звонки от российских олигархов. Собеседник агентства сказал, что в Украине знают об этих обсуждениях, и добавил, что, если бы известные российские олигархи отмежевались от российского диктатора Владимира Путина и в то же время передали деньги Украине, это было бы в интересах Запада.

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Источник AP заявил, что пока это только идея, но западные союзники «проявили интерес». Ранее в Евросоюзе говорили, что нужно искать новые способы конфискации замороженных российских активов и передачи средств Украине. Издание отмечает, что добровольный отказ олигархов от части состояния за границей избавит западные правительства от необходимости запускать сложные юридические процессы для их конфискации.

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Как сообщает AP, Евросоюз заморозил активы и запретил въезд более 1000 человек, среди которых более 30 олигархов, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В Еврокомиссии говорили, что в странах ЕС сейчас заморожены почти 10 миллиардов евро активов.

О том, что российские олигархи готовы пожертвовать Украине миллиарды долларов в обмен на снятие западных санкций, ранее сообщала немецкая газета Handelsblatt.

20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает партнерам подписать договор о выплате компенсаций пострадавшим от агрессии России из конфискованных или замороженных средств страны-агрессора.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Олигархи Санкции против России Активы Санкции Запада Война России против Украины

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