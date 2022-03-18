Новая Зеландия ввела санкции против Путина и других руководителей РФ 18 марта, 06:46 Цей матеріал також доступний українською Путина и 12 других членов Совета безопасности РФ попали под новые санкции (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Новая Зеландия установила санкции против российского диктатора Владимира Путина и 12 других членов его Совета безопасности за полномасштабное вторжение РФ в Украину.



Как сообщает Newsroom, под ограничения попали министр иностранных дел Сергей Лавров, бывший президент Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу.

Аналогичные меры коснулись глав МВД Владимира Колокольцева, ФСБ Александра Бортникова, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главы администрации президента РФ Антона Вайно, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и директор Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

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Санкции введены против 364 политических деятелей, военных и представителей СМИ. Под ограничения попали 19 организаций, в число которых вошли банки и военные предприятия.

18 марта — 23 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

По данным ООН, за время полномасштабной войны погибли по меньшей мере 720 мирных жителей Украины, 1252 человека пострадали. В то же время только в Мариуполе, который две недели был заблокирован россиянами и находится под постоянным обстрелом, заявили, что по состоянию на конец 14 марта погибли 2357 мирных жителей — это данные горсовета.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты потеряли около 14 тысяч человек личного состава и более 2000 единиц техники.

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