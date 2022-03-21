Белый дом об отмене санкций против России: «Мы еще и близко не подошли к этому»

21 марта, 10:23
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Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх заявил, что США «и близко не подошли» к снятию санкций против России.

В интервью CBS News, отвечая на вопрос, что прежде всего нужно сделать Владимиру Путину, чтобы США сняли санкции, Сингх ответил «Первое, что он должен сделать, это остановить безрассудное и варварское нападение на гражданское население Украины. Этого нет».

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По его словам, «цель — продемонстрировать решимость, что санкции могут наложить непосильные расходы».

Также Сингх не исключил, что санкции против России могут ужесточить.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Россия Белый дом Санкции против России

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