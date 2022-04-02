Санду объяснила, почему Молдова отказалась от санкций против России 2 апреля, 04:46 Цей матеріал також доступний українською Санду назвала поверхностным подходом разговор о санкциях в целом (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Президент Молдовы Майя Санду назвала причину, по которой Кишинев не вводит санкции против России.



Война России против Украины — главные события 1 апреля



В интервью Radio Europa Liberă она назвала поверхностным подходом разговор о санкциях в целом, не вдаваясь в детали, сообщает NewsMaker.

Видео дня

«Давайте обсудим, что могут означать санкции по экспорту и импорту: у нас и так нет доступа ни на украинский рынок, ни на российский и белорусский. Потому что есть это препятствие — война. И экспорт, и импорт с этими странами заблокирован», — отметила Санду.

Она указала на энергетическую зависимость Молдовы от России, а также подчеркнула, что не может оставить страну без природного газа и электричества «ни ради граждан, ни ради 100 тысяч украинских беженцев, 50 тысяч из которых дети».

«Конечно, мы должны сделать все, чтобы остановить эту войну. Но есть определенные вещи, которые мы обязаны обеспечить для наших граждан. Оставив страну без энергоресурсов и дестабилизировав ситуацию [в Молдове], мы не поможем никому: ни Молдове, ни Украине, ни нашим партнерам на Западе», — резюмировала Санду.

Ранее Санду заявила, что требует вывести российские войска из оккупированного Приднестровья.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.