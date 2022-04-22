«Поставить РФ на экономические колени». Как в «недогосударстве» может исчезнуть возможность финансировать войну — Огрызко 22 апреля, 18:12 Цей матеріал також доступний українською Бронеколона русских войск двигается по дороге в Мариуполе (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Запад может поставить Российскую Федерацию на «экономические колени», отказавшись от энергоносителей страны-агрессора, уверен бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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«То, что нужно для того, чтобы поставить Россию на экономические колени, — это всем и давно известно. Не нужно быть академиками, чтобы придумывать дополнительные вещи. Энергетическая зависимость Европы от РФ очевидна. Давайте избавимся от нее и Россия потеряет от 50% до 70% своих поступлений в бюджет», — отметил Огрызко в эфире Радио НВ.

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Дипломат продолжил: казна опустеет, если Запад откажется от российских нефти, газа, угля.

«Это значит, что исчезает способность этого недогосударства работать на войну, производить то, что убивает людей. Конечно, есть много нюансов. <...> Нужно новое видение, что делать с этой страной. Если Запад придет к выводу, что с ней нужно заканчивать, как с геоплитической угрозой, это одна стратегия и все остальное будет идти от этого. Если такого мнения не будет, то мы будем наблюдать за полушагами», — добавил Огрызко.

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