«Путин просто обманывает всех». Латвия призывает Трампа ввести санкции против России без промедлений

Браже приветствовала заявление Трампа о том, что США пришлют оружие Украине и введут вторичные тарифы до 100% (Фото: Скриншот видео Европейская правда/Youtube)

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против страны-агрессора России быстрее чем через 50 дней.

Об этом сообщает Politico.

«Это должно произойти раньше», — заявила глава латвийского МИД.

Браже приветствовала заявление Трампа о том, что США пришлют оружие Украине и введут вторичные тарифы до 100% на страны, которые все еще торгуют с Россией, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Но Россия все еще сохраняет свою способность продолжать борьбу «еще некоторое время», предупредила она, заявив, что Запад должен немедленно усилить давление на Москву, чтобы попытаться заставить ее сесть за стол переговоров. Она предложила немедленно ввести санкций, чтобы этого достичь.

США и их союзники должны убедиться, что «Россия понимает, что с каждым днем ее дела не будут улучшаться, но и ухудшаться», подчеркнула она.

Браже убеждена, что санкции могут иметь реальное влияние на поле боя.

«Мы стремимся к давлению на Россию и ослаблению способности России вести войну. Речь идет не о российском народе. Речь идет о российской боевой способности и том, что они делают на поле боя, и все это нужно ослабить», — сказала она.

Она добавила, что разведка утверждает, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны. Разведка США пришла к такому выводу в начале этого года, поскольку переговоры затянулись.

«Разведывательные данные и общая оценка союзников, включая американцев, показывают, что нет никаких признаков того, что Путин хочет мира», — сказала она.

Трамп пришел к такому же выводу, пытаясь оставить двери открытыми для России, утверждала она.

«Это было вопросом времени, когда стало понятно, что Путин просто обманывает всех», — сказала она.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

«…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся», — цинично заявил Лавров.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал разглагольствования Лаврова, отметив, что он «теряется в реальном положении дел».

15 июля Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.