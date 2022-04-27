Канада планирует передать конфискованные активы РФ на восстановление Украины и компенсацию пострадавшим — глава МИД 27 апреля, 10:42 Цей матеріал також доступний українською Канада может стать первой из стан G7, которая примет такое решение касательно активов РФ (Фото:Tom Carnegie/Unsplash)

Канада планирует передать конфискованные российские активы на восстановление Украины и компенсацию пострадавших от полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, комментируя решение федерального правительства страны изменить закон о санкциях, пишет CBC.

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«Сегодня мы добиваемся возможности не только конфисковать, но и разрешить конфискацию активов физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, и позволить нам выплачивать компенсацию жертвам за счет полученных средств. Эти изменения сделают санкционный режим Канады первым в G7, который позволит осуществлять такие действия», — отметила она.

Жоли подчеркнула, что санкционный режим уже нанес ущерб экономике России и истощил ресурсы российского диктатора Владимира Путина для продолжения войны. Она добавила, что Канада продолжит оказывать максимальное давление на режим Путина и будет налагать серьезные ограничения за эту войну по собственному выбору.

Изменения, которые Канада намерена внести в закон о санкциях, будут означать, что средства или имущество, конфискованные у России, могут быть выплачены для восстановления Украины или направлены тем, кто пострадал от российского вторжения.

В тексте законопроекта говорится, что конфискованные активы могут быть использованы для «восстановления иностранного государства, пострадавшего от серьезного нарушения международного мира и безопасности».

Документ может быть одобрен верхней палатой парламента.

Посольство Украины в Канаде призвало законодателей быстро принять законопроект.

«Мы считаем абсолютно справедливым, что российская государственная собственность или незаконно нажитые активы российских олигархов должны стать частью репараций государства-агрессора жертве агрессии», — отметили там.

Канада присоединилась к санкциям против России с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России. Он может включать частичный запрет на импорт российской нефти, а также может быть нацелен на большее количество банков РФ, которые будут отключены от международной платежной системы SWIFT.

В МВФ прогнозируют, что в 2024 году Россия может вылететь из топ-6 экономик мира, уступив место Индонезии.

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