Быть российским олигархом. Как на самом деле влияют западные санкции на состояния и жизнь самых богатых друзей Путина — анализ НВ 5 июля, 15:32 Сюжет Эксклюзив НВ Российские миллиардеры (слева направо) Владимир Потанин, Роман Абрамович, Алексей Мордашов, Михаил Фридман и российский диктатор Владимир Путин (Фото:Коллаж НВ)

Потерянные миллиарды, замороженные счета, арестованные яхты, самолеты и поместья, а иногда — увеличенный капитал: НВ рассказывает, как наложенные из-за войны в Украине ограничения повлияли на пятерых из топ-20 самых богатых россиян.

После 24 февраля 2022 года США и Европейский Союз ввели санкции против сотен российских организаций и более 1 тыс. россиян, среди которых десятки олигархов. Бизнес последних питает экономику страны-агрессора, к тому же они все в большей или меньшей степени связаны с российским диктатором Владимиром Путиным.

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По данным многонациональной оперативной группы РЭПО (российские элиты, прокси и олигархи), созданной западными партнерами Украины в марте 2022 года, из-за санкций были заблокированы или изъяты активы российских олигархов на сумму свыше $30 млрд .

Санкции повлияли как на прибыль и географию бизнеса российских олигархов, так и на их возможность путешествовать и вести привычную жизнь. Некоторых заморозка активов даже довела до слез — как рассказал британскому таблоиду Daily Mirror личный помощник нескольких подсанкционных россиян. Впрочем, среди российских олигархов есть и такие, которые справились с новыми ограничениями и даже увеличили свои доходы.

НВ разобрался, как западные ограничения повлияли на пятерых российских богачей из первой двадцатки самых состоятельных российских бизнесменов – Михаила Фидмана, Владимира Потанина, Алексея Мордашова, Романа Абрамовича и Сулеймана Керимова.

Михаил Фридман: кредитные карты заблокированы

Западные санкции нанесли существенный ущерб Михаилу Фридману, уроженцу Львова и основателю Альфа-Банка, который является одним из крупнейших финучреждений РФ. После начала полномасштабного вторжения России в Украину бизнесмен с паспортами РФ и Израиля попал в санкционные списки ЕС, Великобритании, Австралии и Канады.

В преддверии наложения санкций он в письме к сотрудникам своей инвестиционной компании LetterOne заявил, что считает «нынешний конфликт трагедией» для российского и украинского народов, а позже в интервью Bloomberg утверждал, что, как и другие российские миллиардеры, не имеет влияния на Путина. Однако западные правительства его слова не убедили.

В своем обосновании ограничений европейские чиновники отметили: Фридману удалось наладить прочные связи с администрацией Путина и благодаря этому приобрести определенные государственные активы. Кроме того, старшая дочь российского диктатора Мария руководила благотворительным проектом Альфа-Эндо, который финансировал Альфа-Банк. Сам Фридман и его бизнес-партнер Петр Авен «были вовлечены в усилия Кремля по отмене западных санкций, введенных для противодействия агрессивной политике России против Украины».

В мае оба бизнес-партнера обжаловали европейские санкции, подав иски против Совета ЕС в Европейский суд юстиции в Люксембурге. А перед этим в ряде интервью для западных СМИ сетовали на бытовые трудности, с которыми сталкиваются из-за введенных против них ограничений. В частности, в марте Фридман, общаясь с журналистами испанской газеты El País, признался, что находится практически под домашним арестом, его банковские счета и кредитные карты заблокированы, и, чтобы тратить деньги, он вынужден обращаться к правительству Великобритании. В то время как Авен рассказал британской газете Financial Times, что ему сложно оплачивать счета, и он не уверен, сможет ли нанять водителя или уборщика.

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