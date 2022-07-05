Быть российским олигархом. Как на самом деле влияют западные санкции на состояния и жизнь самых богатых друзей Путина — анализ НВ

5 июля, 15:32
Сюжет
Эксклюзив НВ
Российские миллиардеры (слева направо) Владимир Потанин, Роман Абрамович, Алексей Мордашов, Михаил Фридман и российский диктатор Владимир Путин (Фото:Коллаж НВ)

Российские миллиардеры (слева направо) Владимир Потанин, Роман Абрамович, Алексей Мордашов, Михаил Фридман и российский диктатор Владимир Путин (Фото:Коллаж НВ)

Автор: Анна Павленко

Потерянные миллиарды, замороженные счета, арестованные яхты, самолеты и поместья, а иногда — увеличенный капитал: НВ рассказывает, как наложенные из-за войны в Украине ограничения повлияли на пятерых из топ-20 самых богатых россиян.

После 24 февраля 2022 года США и Европейский Союз ввели санкции против сотен российских организаций и более 1 тыс. россиян, среди которых десятки олигархов. Бизнес последних питает экономику страны-агрессора, к тому же они все в большей или меньшей степени связаны с российским диктатором Владимиром Путиным.

Видео дня

По данным многонациональной оперативной группы РЭПО (российские элиты, прокси и олигархи), созданной западными партнерами Украины в марте 2022 года, из-за санкций были заблокированы или изъяты активы российских олигархов на сумму свыше $30 млрд.

Читайте также:

Российский олигарх Владимир Потанин, сумевший избежать санкций во многих юрисдикциях (Фото:novayagazeta) «Ударить по русскому списку Forbes». Группа Ермака-Макфола разработала план санкций против 12 тысяч россиян

Санкции повлияли как на прибыль и географию бизнеса российских олигархов, так и на их возможность путешествовать и вести привычную жизнь. Некоторых заморозка активов даже довела до слез — как рассказал британскому таблоиду Daily Mirror личный помощник нескольких подсанкционных россиян. Впрочем, среди российских олигархов есть и такие, которые справились с новыми ограничениями и даже увеличили свои доходы.

НВ разобрался, как западные ограничения повлияли на пятерых российских богачей из первой двадцатки самых состоятельных российских бизнесменов – Михаила Фидмана, Владимира Потанина, Алексея Мордашова, Романа Абрамовича и Сулеймана Керимова.

Михаил Фридман: кредитные карты заблокированы

Западные санкции нанесли существенный ущерб Михаилу Фридману, уроженцу Львова и основателю Альфа-Банка, который является одним из крупнейших финучреждений РФ. После начала полномасштабного вторжения России в Украину бизнесмен с паспортами РФ и Израиля попал в санкционные списки ЕС, Великобритании, Австралии и Канады.

В преддверии наложения санкций он в письме к сотрудникам своей инвестиционной компании LetterOne заявил, что считает «нынешний конфликт трагедией» для российского и украинского народов, а позже в интервью Bloomberg утверждал, что, как и другие российские миллиардеры, не имеет влияния на Путина. Однако западные правительства его слова не убедили.

В своем обосновании ограничений европейские чиновники отметили: Фридману удалось наладить прочные связи с администрацией Путина и благодаря этому приобрести определенные государственные активы. Кроме того, старшая дочь российского диктатора Мария руководила благотворительным проектом Альфа-Эндо, который финансировал Альфа-Банк. Сам Фридман и его бизнес-партнер Петр Авен «были вовлечены в усилия Кремля по отмене западных санкций, введенных для противодействия агрессивной политике России против Украины».

Читайте также:

Михаил Фридман призвал остановить войну, но остается под санкциями (Фото:Игорь Эммерих) Война и мир Михаила Фридмана. Что происходит с бизнесом последнего крупного российского инвестора в Украине

В мае оба бизнес-партнера обжаловали европейские санкции, подав иски против Совета ЕС в Европейский суд юстиции в Люксембурге. А перед этим в ряде интервью для западных СМИ сетовали на бытовые трудности, с которыми сталкиваются из-за введенных против них ограничений. В частности, в марте Фридман, общаясь с журналистами испанской газеты El País, признался, что находится практически под домашним арестом, его банковские счета и кредитные  карты заблокированы, и, чтобы тратить деньги, он вынужден обращаться к правительству Великобритании. В то время как Авен рассказал британской газете Financial Times, что ему сложно оплачивать счета, и он не уверен, сможет ли нанять водителя или уборщика.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин ФК Челси Олигархи Альфа-банк Санкции против России Фридман Михаил Сулейман Керимов Владимир Потанин Роман Абрамович Алексей Мордашов. Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Сложная задача. Что изменилось между Путиным и Лукашенко

Путин точно так же хочет подгрести себе под брюхо Беларусь, как и Украину

5 июля, 14:03
Мнения
Желающих купить квартиру в столице — единицы (Фото:MaxMaslov / Depositphotos)
Сюжет
Недвижимость /
Цены на жилье снизились на 10−15%, его можно купить по доверенности — оживет ли рынок?
5 июля, 12:32
Ритейл/Недвижимость
Виктор Шевченко
Совладелец группы логистических компаний ZAMMLER
Транспортный безвиз Украины с ЕС: Преимущества и подводные камни

Случилось то, чего многие годы ждали украинские перевозчики и экспортеры — Мининфраструктуры подписало соглашение с ЕС о либерализации автомобильных перевозок. В народе его окрестили «транспортным безвизом».

5 июля, 10:18
Эксперты
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X