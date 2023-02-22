Индия не хочет обсуждать новые санкции против России во время председательства в G20 — Reuters 22 февраля, 17:57 Индия в 2023 году председательствует в G20 (Фото:REUTERS/Samuel Rajkumar)

Председательствующая в G20 Индия не хочет, чтобы страны Большой двадцатки обсуждали дополнительные санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает агентство Reuters в среду, 22 февраля, со ссылкой на источники.

Reuters отмечает, что Индия отказывается обвинять Россию в агрессии против Украины и за последний год увеличила закупки российской нефти.



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На этой неделе на полях G20 в Бангалоре пройдет встреча министров финансов и глав центральных банков G7. Ожидается, что они будут обсуждать макроэкономические последствия войны. При этом, по словам собеседников Reuters, Индия во время своего председательства в G20 не хочет рассматривать дополнительные санкции против России.

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«Индия не заинтересована в обсуждении или поддержке каких-либо дополнительных санкций в отношении России во время G20», — утверждает источник агентства среди индийских чиновников.



По данным Reuters, 22 февраля на встречах по подготовке коммюнике Индия предлагала назвать полномасштабную войну против Украины «кризисом» или «вызовом», но переговоры закончились без принятия решения и должны продолжиться в четверг. В индийском правительстве не ответили на запросы агентства.

В декабре 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2022 году решил не проводить ежегодный личный саммит с российским диктатором Путиным после его ядерных угроз Украине.

Моди призвал главу кремлевского режима «к диалогу и дипломатии» как единственному способу закончить войну.