Президент США Дональд Трамп предлагает внести изменения в законопроект об «адских санкциях» против России , что может усложнить и затянуть его принятие Конгрессом, сообщает Politico .

По данным издания, окончательное решение по законопроекту о санкциях против РФ, одним из авторов которого является сенатор Линдси Грэм, может затянуться.

Реклама

В частности, Палата представителей не сможет приступить к рассмотрению документа до возвращения конгрессменов с летнего перерыва в сентябре. Кроме того, для ускоренного прохождения законопроекта в Сенате необходимо согласие всех 100 сенаторов, что может стать серьезным препятствием, уточняет Polico.

Один из источников издания заявил, что документ может быть принят только до конца года.

При этом дополнительные трудности с этим законопроектом могут быть связанны из-за того, что президент США Дональд Трамп хочет внести туда и Иран.

«Я хотел бы, чтобы они добавили Иран в список тех, на кого распространяются пошлины, а не только санкции. Я считаю это важным. Именно этого хотел Линдси», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Инициатива Трампа вызвала беспокойство среди демократов. Они опасаются, что широкие полномочия президента по введению пошлин могут использоваться не только для давления на Россию или Иран, но и как инструмент влияния на союзников США.

Как отмечает Politico, именно споры вокруг президентских полномочий уже становились причиной срыва предыдущих версий законопроекта.

Однако Украина рассчитывает на скорейшее принятие документе, так как после введения санкций понадобится определенное время, чтобы они начали действовать в полном объеме. На фоне продолжающейся войны каждое промедление имеет важное значение, отмечает Politico.

Законопроект Грэма — Блюменталя о санкциях против России

В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, предусматривавший введение 500-процентной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Соавторами выступили республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь.

Реклама:

10 июля 2026 года Грэм на пресс-конференции в Киеве сообщил о договоренности с администрацией Белого дома относительно новой версии законопроекта, предусматривающей наделение Трампа полномочиями вводить пошлины и санкции против стран, закупающих российские нефть и газ и тем самым финансово поддерживающих режим Путина. Документ, в частности, продлевает действие Закона о санкциях против Ирана 1996 года до 2031 года, а также позволяет президенту ввести общую пошлину в размере 500% на российские товары, импортируемые в США, и дополнительную 100-процентную пошлину для пяти крупнейших стран-импортеров российской нефти или газа либо для стран, способствующих обходу санкций.

Однако 11 июля Грэм скончался в Вашингтоне после внезапного ухудшения самочувствия; причиной смерти, по данным судебно-медицинских экспертов, стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

13 июля представитель Белого дома сообщил CNN, что Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций, инициированного Грэмом.

Белый дом и ранее пытался вводить санкции против России, однако предоставлял ряд временных исключений для продажи нефти после того, как закрытие Ормузского пролива во время войны с Ираном привело к глобальному сжатию нефтяного рынка. В прошлом году Трамп ввел 25-процентную пошлину на индийские товары из-за закупок Нью-Дели российских энергоносителей, но впоследствии отменил ее, чтобы заключить более широкое торговое соглашение между США и Индией. Китай, один из крупнейших покупателей российской нефти, вообще избежал подобных санкций, поскольку Трамп стремился не допускать обострения торговых отношений с Пекином.

Реклама:

28 июля Сенат провел первое процедурное голосование по законопроекту о введении новых санкций против России и Ирана, который продвигал сенатор Линдси Грэм. Документ поддержали 86 сенаторов.