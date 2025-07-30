Грэм ответил на заявления Кремля об «иммунитете» к санкциям (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм ответил на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова о «иммунитете» России к санкциям . Соответствующее заявление Грэм сделал в среду, 30 июля, в Х.

Сенатор согласился, что Россия «научилась жить» с санкциями. Однако, по его словам, президент США Дональд Трамп «меняет правила игры».

«(Трамп) собирается ввести пошлины для стран, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину. Возможно, вам стоит в ближайшее время проверить, разделяют ли эти страны ваше высокомерное отношение», — написал Грэм.

По его словам, большинство представителей обеих партий в Конгрессе «готовы помочь президенту Трампу в этом начинании».

Ранее Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о введении вторичных санкций против РФ, если за 10 дней не будет заключено соглашение с Украиной.

Представитель Кремля заявил, что Россия довольно долго живет под большим количеством санкций и ее экономика «функционирует». Песков также утверждает, что в России выработался «определенный иммунитет» к санкциям.

29 июля Дональд Трамп заявил, что у Путина есть 10 дней для заключения мирного соглашения с Украиной, иначе США введут вторичные санкции.

«[Дедлайн] в 10 дней, начиная с сегодняшнего дня. А потом мы введем тарифы и так далее, не знаю, повлияет ли это на Россию. Очевидно, он хочет продолжать войну», — сказал американский президент.

Ранее Трамп отмечал, что «очень разочарован» Путиным и собирается сократить срок в 50 дней, которые давал ему для принятия соглашения о прекращении войны против Украины.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

"…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся", — цинично заявил Лавров.