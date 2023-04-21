Евросоюз не будет включать атомную и алмазную индустрию в новый пакет санкций против РФ — журналист 21 апреля, 22:36 Германия предлагает санкции против Росатома и других атомных компаний РФ (Фото:vik8867dn/Twitter)

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не будет включать ограничения атомной энергетики и алмазной индустрии страны-агрессора России.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикарда Йозвяка в Twitter.

Он отметил, что следующий санкционный пакет ЕС против России будет в основном касаться новых инструментов предотвращения обхода санкций.

Видео дня

«Новые имена людей/компаний — как всегда — но как и ожидалось: без атомной энергии и без бриллиантов», — написал он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал ввести санкции против атомной и алмазной индустрии РФ.

СМИ сообщили, что введение санкции против Росатома блокируют, по меньшей мере, три страны Евросоюза — Франция, Венгрия и Болгария.