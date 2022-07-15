Еврокомиссия анонсировала седьмой пакет санкций против России 15 июля, 17:15 Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия в пятницу, 15 июля, предложила ввести седьмой пакет санкций против России, который будет включать запрет на импорт золота.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, орган принял совместные предложения по поводу нового пакета мер «для поддержания и повышения эффективности шести широкомасштабных и беспрецедентных пакетов санкций ЕС против России».



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Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предлагает ужесточить санкции против Кремля и продлить их по меньшей мере до января 2023 года. В январе сроки применения ограничительных мер снова пересмотрят.

Новый пакет будет включать запрет на импорт золота, усиление контроля за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий, усилит «согласование санкций ЕС с санкциями партнеров из Большой семерки», а также «требования к отчетности для дальнейшей заморозки [российских] активов». В Еврокомиссии также сообщили, что предлагают уточнить «объем некоторых финансовых и экономических санкций».



Теперь пакет санкций должны обсудить страны-члены и Евросовет.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в седьмой пакет антироссийских санкций от ЕС вряд ли включат ограничения на поставки газа.

Агентство Bloomberg до этого писало, что в ЕС следом за США работают над новыми санкциями, направленными против российского золота. Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, которая по итогам 2021 года экспортировала золота на 12,6 млрд фунтов.

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