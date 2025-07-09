Из-за пункта о нефти. Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций ЕС против России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сказал, что его страна может заблокировать 18-й пакет санкций против РФ , если оттуда исключат пункт о снижении ценового потолка на российскую нефть.

Об этом в среду, 9 июля, сообщает общественный вещатель Эстонии ERR.

«Мы имеем очень четкую позицию, что снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень твердая позиция по этому вопросу», — сказал Цахкна.

Он добавил, что установление более низкого потолка цен будет самой сильной частью нового пакета санкций.

Глава МИД Эстонии пояснил, что снижение ценового потолка с нынешних 60 долларов за баррель до 45 долларов также было включено в предложение, представленное Еврокомиссией в начале года. Цахкна подчеркнул, что позиция Эстонии заключается в том, чтобы принять предложенный Еврокомиссией пакет санкций в его первоначальном виде,

Ранее издание Delfi написало, что средиземноморские страны с большим сектором судоходства, особенно Мальта, хотят изъять это требование из пакета, и поэтому Эстония готова наложить вето на принятие 18-го пакета без новой верхней границы цены. Решения по внешней политике Европейского Союза требуют согласия всех стран-членов.

7 июля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что страны Европейского Союза на этой неделе придут к согласию относительно 18-го пакета санкций против России.

26 июня страны ЕС не смогли достичь согласия относительно принятия 18-го пакета санкций против России. Однако они согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев.

30 июня издание Европейская правда со ссылкой на дипломата одного из ключевых государств ЕС сообщило, что Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций против РФ.

По словам источника, Венгрия вслед за Словакией заявила, что утверждение пакета надо отложить. При этом официальная Братислава требует от ЕС гарантий после полного отказа от российского газа с 2028 года.

3 июля журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России может быть вскоре принят после того, как представители ЕС предоставили властям Словакии необходимые заверения в вопросах энергетики.

Однако 4 июля послы ЕС во время заседания снова не смогли прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с $60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.