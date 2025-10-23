ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России

Страны Европейского Союза согласовали 19-й пакет санкций против России , который предусматривает запрет на импорт российского сжиженного природного газа и другие ограничения.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы очень рады сообщить, что только что получили сообщение от последнего государства-члена о том, что оно теперь может снять свои предостережения относительно 19-го пакета санкций. Соответственно, начата письменная процедура утверждения Советом. Если возражений не будет, пакет будет принят завтра до 8 утра», — говорится в заявлении.

Реклама

Отмечается, что запрет на СПГ вступит в силу в два этапа: краткосрочные контракты закончатся через шесть месяцев, а долгосрочные контракты — с 1 января 2027 года. Полный запрет вступает в силу на год раньше, чем предусмотрено дорожной картой Комиссии по прекращению зависимости блока от российских ископаемых топлив.

Новый пакет также предусматривает дополнительные ограничения на передвижение российских дипломатов и включает еще 117 судов из теневого флота Москвы, преимущественно танкеров, увеличивая их общее количество до 558.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна поддержит 19-й пакет санкций против России, если требования Братиславы будут выполнены на саммите лидеров блока 23 октября.

Братислава требовала предложений по устранению негативного влияния климатических целей на производителей авто и путей борьбы с высокими ценами на электроэнергию в блоке.

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, который нацелен, в частности, против криптовалют, банков и энергетики РФ.

10 октября на встрече послов стран ЕС представитель Венгрии не высказал возражений против запрета импорта российского СПГ в рамках нового пакета санкций против России.

8 октября СМИ сообщали, что Австрия блокирует 19-й пакет санкций ЕС против России, требуя послаблений для разблокирования €2 млрд Raiffeisen Bank в РФ. Однако позже в Австрии заявили, что согласятся на принятие нового пакета санкций против России.