Может затронуть поставки газа. Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций против РФ — МИД Польши 4 июня, 19:01 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз уже приступил к работе над седьмым пакетом санкций против РФ, заявил замглавы МИД Польши (Фото:Alexandre Lallemand/Unsplash)

Европейский Союз приступил к работе уже над седьмым пакетом санкций против России. Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский агентству PAP.



По его словам, ограничения могут коснуться газовых поставок из РФ и расширить список банков, которые отключат от международной межбанковской системы SWIFT.

«Санкции должны быть еще более жесткими — в контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке», — заявил Яблонский.

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Также ограничения могут коснуться технологий, которые РФ может использовать в промышленности, и конфискации российских замороженных активов, которые планируют направить на усиление обороны и послевоенное восстановление Украины. По словам польского дипломата, одним из способов обхода санкций стали попытки продажи товаров РФ «под видом продукции из других стран». Он уверяет, что ЕС уже работает над тем, чтобы закрыть эти лазейки.

3 июня вступил в силу шестой пакет санкций ЕС против стран-агрессоров — России и Беларуси. В частности, он предусматривает запрет на импорт сырой нефти и ряда нефтепродуктов из РФ. Поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов — до восьми месяцев. Также новый пакет санкций предусматривает отключение от международной системы SWIFT трех российских банков — Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка.

Как подсчитало агентство Bloomberg, эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около $10 млрд экспортных доходов в год.

Кроме этого, в шестой пакет санкций Евросоюза против России за полномасштабное вторжение в Украину включили предполагаемую любовницу российского диктатора Владимира Путина Алину Кабаеву, а также дочь, сына и жену пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

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