Запад должен ввести новые санкции против России за рублевую оккупацию на юге Украины — Зеленский

18 апреля, 03:42
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Зеленский призвал жителей юга саботировать распоряжения оккупантов (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский призвал жителей юга саботировать распоряжения оккупантов (Фото:Офис президента Украины)

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Президент Владимир Зеленский призвал Запад ввести новый санкционный пакет против РФ за попытки перевести территории Херсонской и Запорожской областей Украины в рублевую зону.

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В своем обращении украинский лидер заявил, что оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых «ДНР» и «ЛНР».

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По его словам, все это требует большей скорости западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета.

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«Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой системы. Потому что они — часть оккупационной машины», — добавил Зеленский.

Президент Украины также призвал жителей юга саботировать распоряжения оккупантов, не сотрудничать с ними и протестовать, поскольку надо продержаться, чтобы России не удалось изуродовать жизнь еще в других городах Украины, как в Донецке и Луганске, отметил он.

Ранее уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщала, что российские оккупанты намерены провести так называемый «референдум» о создании «Херсонской народной республики» в период с 1 по 10 мая.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Рубли Херсонская область Санкции против России Владимир Зеленский Война России против Украины

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