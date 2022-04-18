Запад должен ввести новые санкции против России за рублевую оккупацию на юге Украины — Зеленский 18 апреля, 03:42 Цей матеріал також доступний українською Зеленский призвал жителей юга саботировать распоряжения оккупантов (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский призвал Запад ввести новый санкционный пакет против РФ за попытки перевести территории Херсонской и Запорожской областей Украины в рублевую зону.



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В своем обращении украинский лидер заявил, что оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых «ДНР» и «ЛНР».

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По его словам, все это требует большей скорости западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета.

«Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой системы. Потому что они — часть оккупационной машины», — добавил Зеленский.

Президент Украины также призвал жителей юга саботировать распоряжения оккупантов, не сотрудничать с ними и протестовать, поскольку надо продержаться, чтобы России не удалось изуродовать жизнь еще в других городах Украины, как в Донецке и Луганске, отметил он.

Ранее уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщала, что российские оккупанты намерены провести так называемый «референдум» о создании «Херсонской народной республики» в период с 1 по 10 мая.



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