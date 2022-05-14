Зеленский упрекнул страны, которые вместо помощи Украине находят время на споры 14 мая, 04:00 Цей матеріал також доступний українською Зеленский поблагодарил всех, кто работает на усиление санкций против России (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский призвал усилить давление на Россию, а также упрекнул те страны, где вместо оказания помощи Украине находят время на споры.



Война России против Украины — главные события 13 мая

В своем видеообращении 13 мая он поблагодарил всех, кто работает на усиление санкций против России и увеличение оборонной и финансовой поддержки для Украины, добавив, что это единственный рецепт защиты свободы в условиях вторжения РФ, и для западных государств это не о расходах, а о будущем.

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«Мир уже признал, что блокада Россией наших портов и эта война провоцируют масштабный продовольственный кризис. Российские чиновники откровенно угрожают миру тем, что в десятках государств будет голод.

А какими могут быть последствия такого голода? К какой политической нестабильности и каким миграционным потокам это приведет? Сколько придется потратить, чтобы преодолеть последствия?", — добавил Зеленский.

Он отметил, что именно на такие вопросы нужно отвечать тем, кто тормозит санкционные пакеты против России или пытается отложить помощь Украине.

«Каждый день войны — это усиление глобальных угроз, это новые возможности России провоцировать нестабильность в других регионах мира, не только здесь, в Европе. И это новые потерянные жизни в Украине — украинцев, украинок, которые отдают самоей дорогое, чтобы свободно жить могли все.

Я подчеркиваю это: все, в том числе и в тех странах, где до сих пор находят время поспорить, вместо того, чтобы максимально вкладываться в помощь. Поэтому давления на Россию нужно гораздо больше. И я об этом говорю очень откровенно и ежедневно всем, от кого это зависит", — резюмировал Зеленский.

Также президент сказал, что Украина делает все для того, чтобы полномасштабная война закончилась быстрее.

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