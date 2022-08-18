У Путина не все благополучно. Почему замедляется экономическая активность в России — интервью с экс-замглавы Центробанка РФ 18 августа, 10:29 Эксклюзив НВ Ухудшение ассортимента в российских торговых сетях не создало предпосылок для политического протеста россиян, констатирует Сергей Алексашенко (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В российских магазинах существенно сокращается ассортимент товаров, а дефицит федерального бюджета по итогам июля составил рекордные 900 млрд рублей. Попытки диктатора Владимира Путина компенсировать влияние санкций газовым шантажом и договоренностями с Турцией и Ираном пока малоэффективны. При этом нет оснований судить о потере Путиным политической легитимности внутри страны, считает известный российский экономист, бывший заместитель главы Центробанка РФ, участник Антивоенного комитета России Сергей Алексашенко.



В интервью Радио НВ он поделился мнением о том, можно ли считать нынешний дефицит бюджета РФ серьезным кризисом, и предупредил об опасности недооценки экономического потенциала страны-агрессора.

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— По мнению историка Камиля Галеева, единственное, что сейчас волнует россиян, чем можно сделать населению России больно, — это падение стандартов потребления. Он даже приводит такой пример: ограниченный выбор йогуртов на прилавках, допустим, останется только ананасовый или вишневый, будет куда более сильным ударом по легитимности Путина, чем массовый голод. А убийства украинцев или россиян людей в РФ совсем не волнуют. А вот если стандарты потребления сильно не упадут, то население сделает вывод, что Путин все делает правильно. Согласитесь ли вы с такой оценкой?

— Мне кажется, что это рассуждение из серии wishful thinking, когда люди выдают желаемое за действительное. Можно вспомнить времена Советского Союза, когда стандарты потребления с середины 1970-х годов, что я уже достаточно хорошо помню, и до середины 1980-х, до начала горбачевской перестройки, медленно, постепенно снижались. Становилось все хуже, товаров все меньше. Но это не вызывало никакого политического протеста, никакого недовольства.

Это первое замечание. Второе. Я не знаю, следит ли историк Галеев за тем, что происходит в российских магазинах, но я общаюсь с крупными торговыми сетями и могу вам сказать, что в среднем ассортимент продовольственных товаров в российских сетях сократился больше чем на 10%. А ассортимент непродовольственных товаров — больше чем на 20%. Россияне как-то, наверное, не очень сильно заметили, что из пяти видов вишневого йогурта осталось три. Пока это не сильно беспокоит. Может быть, если вишневого йогурта не будет совсем, не будет яблочного, не будет кефира, не будет творога, тогда что-то и поменяется. Но мне кажется, что на легитимность Путина это никак не повлияет. Достаточно вспомнить Вторую мировую войну, условно говоря, 1945 год, когда гитлеровская Германия, что называется, доживала последние недели, все немецкие города находились под бомбежками, тем не менее политического протеста против режима Гитлера не возникало. Поэтому давайте все-таки смотреть на ситуацию более реалистично.

— Мы видим, что Россия сейчас активно использует газовый шантаж. Сократила поставки газа по Северному потоку-1 до 40%. В Тегеране, если я не ошибаюсь, Путин в открытую говорил: «Давайте уже запускать Северный поток-2, или мы тот газ, который мы для вас в Германии забукировали, будем использовать для своих внутренних потребностей». Мы приблизительно понимаем, каковы риски для европейской экономики, они там пытаются как-то решить эти проблемы. А что Россия будет делать с этим газом? Что для российской экономики будет означать, если Европа скажет: «Окей, мы без вас обойдемся»?

— Да ничего не будет означать для российской экономики. Газпром прикроет скважину и будет добывать меньше газа. Собственно говоря, уже во втором квартале этого года добыча газа в России упала на 20%, экспорт в Европу упал на 35%. Ну, хорошо, добывают меньше газа. Газовики получают чуть меньше зарплаты, возможно, упала занятость. Возможно, если смотреть на горизонт 10, 15, 20 лет, в России возникнут предприятия, которые смогут потреблять газ и производить какую-то химическую продукцию, пластмассы какие-нибудь новые. Но это же не вопрос одного года. И если Путин считает, что ему нужно щелкнуть пальцами — и завтра весь газ, который сегодня Европа не потребляет, российская экономика начнет потреблять, то он живет в мире заблуждений. Потому что есть две вещи. Либо вы оставляете газ под землей, не добываете его, либо вы его добываете и выпускаете в атмосферу. Потому что иного способа его употребить нету. И газовых хранилищ на территории России совсем немного. Вы абсолютно правильно сказали: Путин шантажирует Европу и использует все возможные аргументы, которые ему лично кажутся веселыми, занятными, логичными, убедительными. Но это не значит, что европейские политики, к которым он обращается, относятся к этим аргументам так же.

— Кремль же много раз использовал газовый шантаж в разных ситуациях, всегда он работал. Почему он не сработает сейчас?

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