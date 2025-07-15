Новый пакет санкций ЕС против РФ блокируют пока две страны (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия пытается убедить Словакию снять вето с 18-го пакета санкций против России , предлагая гарантии по безопасному и контролируемому выходу из зависимости от российского газа.

Об этом говорится в письме, адресованном премьер-министру Словакии Роберту Фицо, которое оказалось в распоряжении агентства Reuters.

Документ подписала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В письме указано, что Еврокомиссия готова предоставить разъяснения относительно механизма так называемого «аварийного тормоза» — защитного инструмента, который можно будет применить в случае резкого роста цен из-за перебоев в поставках энергоносителей при отказе от российского газа.

«Мы тесно сотрудничаем с государствами-членами, которых это касается в первую очередь, особенно со Словакией, чтобы обеспечить постепенный и скоординированный по всей территории ЕС отказ от импорта российской энергии», — говорится в документе.

Кроме этого, Брюссель пообещал разработать отдельное решение, которое позволит уменьшить расходы Словакии на трансграничные тарифы на газ и нефть.

Также Еврокомиссия пообещала поддержку в случае судебных процессов, которые Россия может инициировать против Братиславы из-за возможного расторжения контрактов на поставку энергоресурсов.

Ранее Фицо заявил, что Европейская комиссия предложила его стране «гарантии» по отказу от российского газа в обмен на голосование за 18-й пакет санкций против России, однако не уточнил, что предусматривают уступки от ЕС.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков и на экспорт технологий и товаров двойного назначения, а также снижение предельной цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

26 июня страны ЕС не смогли достичь согласия по принятию 18-го пакета санкций против России. Однако они согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев.

30 июня издание Европейская правда написало, что Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций против РФ. Братислава требует от ЕС гарантий после полного отказа от российского газа с 2028 года.

3 июля журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России может быть вскоре принят после того, как представители ЕС предоставили властям Словакии необходимые заверения в вопросах энергетики.

Но 4 июля послы ЕС во время заседания снова не смогли прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций.