Байден посетит Европу для обсуждения поддержки Украины и серьезных санкций против России

21 марта, 06:07
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Байден навестит Европу (Фото:REUTERS/Al Drago)

Байден навестит Европу (Фото:REUTERS/Al Drago)

Президент США Джо Байден отправится на этой неделе в Европу, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и введения против России серьезных и беспрецедентных расходов за ее полномасштабное вторжение.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Отмечается, что сперва американский лидер встретится в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами Большой семерки и лидерами Евросоюза.

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Затем президент Соединенных Штатов 25 марта отправится в Варшаву, где проведет двустороннюю встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Там Байден обсудит, как США вместе с союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный неоправданной и неспровоцированной войной России против Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что договорился с британским лидером о конкретной поддержке Украины на саммитах на следующей неделе — Большой семерке и НАТО.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что созывает внеочередное саммит Альянса из-за войны России против Украины.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Евросоюз Польша НАТО Большая семерка Джо Байден Белый дом Анджей Дуда Война России против Украины

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