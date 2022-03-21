Байден посетит Европу для обсуждения поддержки Украины и серьезных санкций против России 21 марта, 06:07 Цей матеріал також доступний українською Байден навестит Европу (Фото:REUTERS/Al Drago)

Президент США Джо Байден отправится на этой неделе в Европу, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и введения против России серьезных и беспрецедентных расходов за ее полномасштабное вторжение.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Отмечается, что сперва американский лидер встретится в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами Большой семерки и лидерами Евросоюза.

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Затем президент Соединенных Штатов 25 марта отправится в Варшаву, где проведет двустороннюю встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Там Байден обсудит, как США вместе с союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный неоправданной и неспровоцированной войной России против Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что договорился с британским лидером о конкретной поддержке Украины на саммитах на следующей неделе — Большой семерке и НАТО.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что созывает внеочередное саммит Альянса из-за войны России против Украины.



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