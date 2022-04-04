Джонсон будет убеждать Шольца в необходимости санкций против России

4 апреля, 08:11
Цей матеріал також доступний українською
Борис Джонсон (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Борис Джонсон (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет призывать канцлера Германии Олафа Шольца вводить санкции против России.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Как сообщает The Times, Джонсона беспокоит, что некоторые страны-члены НАТО пытаются подтолкнуть Украину к урегулированию ситуации на невыгодных для нее условиях.

Видео дня

На этой неделе Шольц совершит свой первый в должности канцлера визит в Лондон.

Ожидается, что Джонсон будет настаивать на усилении дипломатического, экономического и военного давления на Россию.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Борис Джонсон Санкции против России Олаф Шольц

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X