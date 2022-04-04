Джонсон будет убеждать Шольца в необходимости санкций против России 4 апреля, 08:11 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет призывать канцлера Германии Олафа Шольца вводить санкции против России.



Война России против Украины — главные события 4 апреля

Как сообщает The Times, Джонсона беспокоит, что некоторые страны-члены НАТО пытаются подтолкнуть Украину к урегулированию ситуации на невыгодных для нее условиях.

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На этой неделе Шольц совершит свой первый в должности канцлера визит в Лондон.

Ожидается, что Джонсон будет настаивать на усилении дипломатического, экономического и военного давления на Россию.

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