«Очередь 22 километра». Активисты заблокировали фуры, которые везли в Россию европейские товары 12 марта, 23:15 Цей матеріал також доступний українською Группа активистов, которая заблокировала ввоз европейских товаров в Россию (Фото:Natalia Panchenko / Facebook)

Активисты на польско-белорусской границе блокируют фуры с европейскими товарами, которые пытаются въехать на территорию Беларуси, а потом России. Об этом сообщила в Facebook участница акции Наталья Панченко.

По ее словам, по состоянию на 20:00 очередь из грузовиков составляла около 22 километров. Активисты пропускают фуры на польских номерах, но не дают проехать фурам на белорусских и российских номерах.



Другая участница акции Ирина Земляная рассказала изданию hromadske, что активисты хотят привлечь внимание польского правительства:

«Фактически это один из немногих коридоров, по которым идут эти товары. Они грузят всевозможные макбуки ㅡ то есть все то, что фактически под санкциями, но в частном порядке их перевозят. Мы говорим польскому правительству: пора быть честными. Если санкции ㅡ значит санкции».



По словам Земляной, белорусские водители признались им, что везут из России мартини, который россияне не могут перевезти уже две недели и решили перегрузить в белорусские грузовики.

Активисты также планируют блокировать проезд фур с подсанкционными товарами в Россию 13 марта.

После полномасштабного вторжения в Украину Россия стала самой подсанкционной страной в мире, обойдя Иран и КНДР. Все больше крупных международных компаний прекращают работу на российском рынке или продают российские активы.

Также Запад вводит санкции в отношении Беларуси, территорию и инфраструктуру которой Россия использует для войны против Украины.

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