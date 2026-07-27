Требует «уважения к семейной жизни». Жена Пескова подала иск в суд ЕС, чтобы с нее сняли санкции

Супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка подала иск в Суд Европейского Союза с требованием отменить введенные против нее санкции и выплатить более 2 млн евро компенсации.

Об этом написало The Moscow Times в понедельник, 27 июля, со ссылкой на информацию, опубликованную в Официальном журнале ЕС.

Иск Навки против Совета ЕС датирован 26 мая 2026 года.

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Санкции против Татьяны Навки были введены после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году из-за ее связи с «лицом, поддерживающим действия, которые угрожают территориальной целостности Украины». Кроме того, по данным ЕС, Навка была совладелицей компаний и недвижимости в аннексированном Россией Крыму.

В своем иске Навка утверждает, что у Совета ЕС не было достаточных оснований для включения ее в санкционный список. В то же время она заявила, что санкции нарушают ее право на «человеческое достоинство» и на «уважение к семейной жизни».

Татьяна Навка также требует выплатить ей почти 135 тыс. евро в качестве компенсации за материальный ущерб и еще около 2 млн евро — за якобы причиненный ей моральный вред.