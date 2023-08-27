В ЕС заявили о «беспрецедентном» падении объемов торговли с Россией 27 августа, 06:19 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Импорт из России в Евросоюз в прошлом году упал почти на 60%. В первом квартале этого года сокращение превысило 75%.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в статье для своего блога Да, санкции против России работают.

«По сравнению с 2021 годом, 58% от общего объема импорта ЕС из России уже были урезаны в 2022 году — беспрецедентное разъединение. Импорт неэнергетических товаров из России сократился почти на 60%, причем наиболее заметное падение пришлось на железо и сталь, драгоценные металлы и древесину. Эта динамика усиливается: сокращение импорта неэнергетических товаров за первый квартал 2023 года — 75%, а для энергетических товаров падение еще больше — минус 80%», — написал он.

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Сократился и вывоз товаров из Евросоюза в Россию, отметил Боррель. По его данным, санкции охватили 54% экспорта из ЕС в Россию, который был в 2021-м году. Снижение общего экспорта в 2022-м составило 52% по сравнению со среднегодовым уровнем прошлых лет, указал глава европейской дипломатии. На 78% в прошлом году упал экспорт товаров двойного назначения и технологий, необходимых для производства оборудования и вооружений по сравнению с тремя годами ранее. Падение экспорта коснулось и отраслей, не затронутых санкциями, в среднем более чем на 10%, утверждает Боррель.

ЕС в общей сложности ввел 11 пакетов санкций против России. Страны-члены объединения, в частности, отказались от покупки российского угля и ввели эмбарго на поставки российской нефти морским путем, многие не получают ее и по трубопроводам.