Во время выступления председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко на Всемирной конференции глав парламентов в Женеве в среду, 30 июля, часть участников демонстративно покинула зал, сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

На опубликованных Кондратюк кадрах видно, как делегаты покидают помещение в начале речи Матвиенко. Десятки парламентариев из разных стран во главе с украинской делегацией ушли с мероприятия на вступительных словах соратницы российского диктатора Владимира Путина, которая благодарила Швейцарию за гостеприимство.

«Устроили демарш во время выступления Матвиенко. Горжусь всеми нашими партнерами и коллегами! Это демарш против агрессора, это большая поддержка народа Украины! Спасибо, искренне, аж слезы на глазах — сколько коллег нас поддерживает!» — подписала видео вице-спикер.

Бойкот выступления Матвиенко не был тотальным. Часть делегатов, как следует из видео, остались на местах и слушали речь представительницы страны-оккупанта. Пока точно неизвестно, представители каких стран присоединились к акции протеста, а какие остались слушать Матвиенко.

Вместе с украинцами зал в знак протеста покинула немецкая делегация, отмечает DW. Председатель немецкого парламента Юлия Клекнер подчеркнула, что Германия продолжает твердо стоять на стороне Украины и не обращает внимания на циничные попытки российской делегации переложить вину с преступников на жертв.

«Своей варварской агрессивной войной против Украины Россия попирает международное право. Гражданская инфраструктура страны подвергается массированным и целенаправленным бомбардировкам — это террор против украинского населения», — напомнила Клекнер.

«Матвиенко в Женеве — это позор»: реакция МИД Украины

Это уже второе публичное выступление Матвиенко в Швейцарии. 28 июля она успела выступить на конференции Межпарламентского союза и призвала парламентариев других стран приезжать на временно оккупированные территории РФ Донецкой и Луганской областей.

Вместе с Матвиенко в Швейцарию прибыла делегация парламентариев РФ — всего 10 человек. В их число вошли, в частности, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, а также председатель комитета Думы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Матвиенко, Слуцкий и Толстой находятся под санкциями Евросоюза. Швейцария тоже присоединилась к этим санкциям, однако власти страны разрешают въезд на свою территорию для лиц, подпадающих под санкции, если они посещают международные организации на швейцарской территории.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий 28 июля назвал допуск кремлевской чиновницы к мероприятию «позорным» и призвал бойкотировать делегацию РФ.

«Место Матвиенко — на скамье подсудимых, а не на международных конференциях. Ее допуск в Женеву — позор, и этого никогда не должно было произойти», — заявил он.

По словам Тихого, Матвиенко виновна в геноциде украинцев и «несет личную ответственность за преступление агрессии» и все последующие зверства после того, как публично одобрила как председатель Совета Федерации использование российской армии против Украины.