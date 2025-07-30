Демарш в Женеве. Делегаты конференции глав парламентов покинули зал во время выступления Матвиенко — видео

30 июля, 15:25
Валентина Матвиенко (Фото: ozodi.org)

Во время выступления председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко на Всемирной конференции глав парламентов в Женеве в среду, 30 июля, часть участников демонстративно покинула зал, сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

На опубликованных Кондратюк кадрах видно, как делегаты покидают помещение в начале речи Матвиенко. Десятки парламентариев из разных стран во главе с украинской делегацией ушли с мероприятия на вступительных словах соратницы российского диктатора Владимира Путина, которая благодарила Швейцарию за гостеприимство.

https://twitter.com/Ole_Kondratiuk/status/1950472067637289310

«Устроили демарш во время выступления Матвиенко. Горжусь всеми нашими партнерами и коллегами! Это демарш против агрессора, это большая поддержка народа Украины! Спасибо, искренне, аж слезы на глазах — сколько коллег нас поддерживает!» — подписала видео вице-спикер.

Бойкот выступления Матвиенко не был тотальным. Часть делегатов, как следует из видео, остались на местах и слушали речь представительницы страны-оккупанта. Пока точно неизвестно, представители каких стран присоединились к акции протеста, а какие остались слушать Матвиенко.

Вместе с украинцами зал в знак протеста покинула немецкая делегация, отмечает DW. Председатель немецкого парламента Юлия Клекнер подчеркнула, что Германия продолжает твердо стоять на стороне Украины и не обращает внимания на циничные попытки российской делегации переложить вину с преступников на жертв.

«Своей варварской агрессивной войной против Украины Россия попирает международное право. Гражданская инфраструктура страны подвергается массированным и целенаправленным бомбардировкам — это террор против украинского населения», — напомнила Клекнер.

«Матвиенко в Женеве — это позор»: реакция МИД Украины

Это уже второе публичное выступление Матвиенко в Швейцарии. 28 июля она успела выступить на конференции Межпарламентского союза и призвала парламентариев других стран приезжать на временно оккупированные территории РФ Донецкой и Луганской областей.

Вместе с Матвиенко в Швейцарию прибыла делегация парламентариев РФ — всего 10 человек. В их число вошли, в частности, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, а также председатель комитета Думы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Матвиенко, Слуцкий и Толстой находятся под санкциями Евросоюза. Швейцария тоже присоединилась к этим санкциям, однако власти страны разрешают въезд на свою территорию для лиц, подпадающих под санкции, если они посещают международные организации на швейцарской территории.

Читайте также:

Валентина Матвиенко (Фото: Reuters) Валька-стакан, Валька-диван. Кто такая украинка Матвиенко, чья подпись начала полномасштабное вторжение РФ

Представитель МИД Украины Георгий Тихий 28 июля назвал допуск кремлевской чиновницы к мероприятию «позорным» и призвал бойкотировать делегацию РФ.

«Место Матвиенко — на скамье подсудимых, а не на международных конференциях. Ее допуск в Женеву — позор, и этого никогда не должно было произойти», — заявил он.

По словам Тихого, Матвиенко виновна в геноциде украинцев и «несет личную ответственность за преступление агрессии» и все последующие зверства после того, как публично одобрила как председатель Совета Федерации использование российской армии против Украины.

