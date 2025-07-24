Президент США Дональд Трамп контактирует с Сенатом по поводу санкций против России, но хочет лично принимать решение по этому вопросу.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 23 июля.

Журналистка попросила пресс-секретаря прокомментировать заявление республиканцев в Сенате об отзыве законопроекта о введении санкций против России. По ее словам, это произошло после того, как Трамп заявил, что хочет действовать в одностороннем порядке.

«Президент очень тесно общается со своими друзьями в Сенате, особенно с сенатором Линдси Грэм, по этому вопросу. Но президент всегда утверждал, что он является главнокомандующим и президентом не просто так, и он был глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала», — ответила на это пресс-секретарь Белого дома.

Затем Левитт подчеркнула, что любые решения о санкциях Трамп хочет оставить за собой.

«И поэтому любые решения, принимаемые с уважительным отношением к санкциям, президент хочет сохранить за собой эти полномочия и это право», — отметила она.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что «очень недоволен» страной-агрессором Россией и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

«Мы очень, очень недовольны ими [Россией]. Мы введем очень жесткие пошлины, если не будет соглашения в течение 50 дней — пошлины примерно в 100%. Вы можете назвать их вторичными пошлинами, вы знаете, что это означает», — сказал американский президент.

В Белом доме позднее уточнил, что речь идет о введении 100% пошлин на российские товары, а также о вторичных санкциях в отношении стран, которые покупают нефть у России, если соглашение не будет заключено в течение 50 дней.

«Президент четко дал понять: если в течение 50 дней не будет достигнуто прекращение огня или мирного соглашения, и Кремль не согласится на завершение боевых действий, тогда Россию ожидают очень высокие тарифы и вторичные санкции», — отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.