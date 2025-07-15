Сенат США пока не будет рассматривать продолжение санкций против России

Джон Тун заявил, что Сенат США пока не будет рассматривать санкции против РФ (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун сообщил, что воздержится от продвижения законопроекта о санкциях против России и покупателей ее нефти и газа.

Об этом сообщает Politico.

Он уточнил, что в любой момент Сенат будет готов к этому, однако пока такого решения не было принято.

«Похоже, что сейчас президент [США Дональд Трамп] попытается сделать кое-что из этого самостоятельно. Если в какой-то момент президент решит, что продвижение законопроекта имеет смысл и придаст ценности и рычаги влияния, которые ему нужны в переговорах, тогда мы это сделаем. Мы будем готовы», — сказал Тун.

По мнению Туна, угроза президента США Дональда Трампа ввести санкции против РФ означает, что Сенату сейчас не следует принимать законопроект Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя.

«Мы приложим все усилия, чтобы согласовывать стратегии с Белым домом и, очевидно, с Палатой представителей. Поэтому мы будем готовы к началу работы в любой момент», — добавил он.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые располагают ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.