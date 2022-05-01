РФ планирует организовать в странах ОДКБ производство составляющих на военную продукцию для обхода санкций — украинская разведка 1 мая, 09:51 Цей матеріал також доступний українською ЗРК Бук (Фото:Wikipedia)

Во избежание санкционных ограничений Россия, имея тесные взаимосвязи в рамках экономических и других союзов и объединений, пытается привлечь третьи страны для производства составляющих на военную продукцию.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Под влиянием международных экономических санкций экономика России ощутимо деградирует. Особенно страдают отрасли, зависимые от технологий и комплектующих иностранного производства.

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По данным военной разведки Украины, Москва планирует организовать в странах ОДКБ (Организация контракта о коллективной сохранности — ред.) создание составных частей для русской продукции военного и двойного назначения, в первую очередь для той, которая требует использования иностранных комплектующих. Кроме того, это усилит экономическую зависимость стран членов ОДКБ от России, что также отвечает интересам Кремля.



«Москва также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки. Снабжение планируется осуществлять под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и экспортировать ее в третьи страны. На территории этих стран уже создано более 200 компаний», — говорится в сообщении.



Как отмечают разведчики, Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса российскими компаниями, прежде всего, в IТ-сфере. С начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины в Армению прибыли около 85 тыс. российских граждан и 113 IТ-компаний. Российские граждане создали около 1 тыс. частных предприятий и более 250 ООО на территории Армении, уплачивающих налоги в бюджеты обеих стран — Армению и Россию.



Кроме того, ведущий российский производитель средств противовоздушной обороны — АО Ульяновский механический завод привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства. До вторжения Россия закупала немецкую продукцию, необходимую для производства/модернизации ЗРК типа Бук и зенитных пушечно-ракетных комплексов типа Тунгуска, а поставки этой продукции в условиях усиления санкций стали невозможными.



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