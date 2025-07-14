Премьер Чехии в письме призвал Фицо не блокировать санкции против России — СМИ

14 июля, 10:30
Петр Фиала призвал Роберта Фицо поддержать санкции против РФ (Фото: Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала направил письмо словацкому коллеге Роберту Фицо с призывом не блокировать 18-й пакет санкций Европейского союза против РФ, сообщает Radio Prague International.

В письме Фиала призвал к совместным действиям против российской агрессии в отношении Украины, а также напомнил об общем историческом опыте оккупации со стороны Москвы. В частности отметил, что блокирование санкций только изолирует Словакию в европейском сообществе.

«Мы имеем общий интерес в обеспечении безопасности наших граждан. Сотрудничество в рамках ЕС и НАТО является основным условием», — добавил он.

Премьер Чехии заявил, что надеется, что Братислава как «ближайший партнер» пересмотрит свою позицию и поможет сохранить единство демократического мира против агрессии со стороны России.

Послы ЕС сегодня обсудят 18-й пакет санкций против РФ и тарифы США для блока

14 июля послы Европейского Союза достигли значительного прогресса в согласовании 18-го пакета санкций против РФ. Новый пакет предусматривает, в частности, снижение предельной цены на российскую нефть.

Санкции вступят в силу только при условии единодушного одобрения всеми государствами-членами ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига неоднократно призывали Запад усилить санкционное давление на РФ. Президент США Дональд Трамп также поддержал идею новых экономических ограничений, включая 500% пошлинами на товары из стран, которые поддерживают российский импорт.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Петр Фиала Санкции против России Санкции ЕС Война России против Украины Роберт Фицо

