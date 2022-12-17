Под новые санкции ЕС попали все парламентские партии РФ 17 декабря, 01:18 Государственная дума РФ (Фото:duma.gov.ru)

Официальный журнал Европейского Союза опубликовал девятый пакет санкций в отношении России, который 16 декабря утвердил Совет ЕС.

Так, в санкционном списке оказались Роскомнадзор и все парламентские партии РФ: ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия – За правду и Новые люди.



Кроме этого, под ограничения попали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минюста Константин Чучейко, глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, депутаты госдумы Валентина Терешкова, Дмитрий Саблин и Анастасия Удальцова, а также телеведущие Борис Корчевников, Марина Ким, Никита Михалков и дочери председателя Чечни Айшат и Карина Кадырова.

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