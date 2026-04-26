Китай резко отреагировал на появление своих компаний в пакете антироссийских санкций ЕС и пригрозил «последствиями»
Полицейский проходит по площади Тяньаньмэнь в Китае, 30 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)
Министерство торговли Китая заявило о «решительном протесте» из-за включения китайских компаний в 20-й пакет санкций Европейского Cоюза против России.
Пекин требует немедленно исключить их из списка, пишет агентство Reuters.
Этот пакет санкций ЕС направлен против поставщиков критически важных высокотехнологичных товаров из третьих стран, напоминают журналисты. В списке находятся китайские компании, обвиняемые в поставках товаров двойного назначения или систем вооружения российскому военно-промышленному комплексу.
В заявлении Министерства торговли КНР говорится, что такой шаг «противоречит духу консенсуса, достигнутого между лидерами Китая и ЕС, и серьезно подрывает взаимное доверие и общую стабильность двусторонних отношений».
Пекин также предупредил, что готов принять «необходимые меры» для защиты китайских компаний, и подчеркнул, что «все последствия лягут на плечи ЕС».
23 апреля Совет Европейского Союза одобрил 20-й перечень ограничительных мер, включающий 120 новых лиц и субъектов. Это самый большой санкционный пакет за последние два года, он предусматривает в том числе экономические ограничения для ключевых секторов, которые обеспечивают агрессию РФ против Украины.
В частности, пакет содержит основу для будущего запрета морских перевозок российской сырой нефти и нефтепродуктов. Применение этих запретов еще будет обсуждаться со странами G7.