Китай резко отреагировал на появление своих компаний в пакете антироссийских санкций ЕС и пригрозил «последствиями»

Полицейский проходит по площади Тяньаньмэнь в Китае, 30 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Министерство торговли Китая заявило о «решительном протесте» из-за включения китайских компаний в 20-й пакет санкций Европейского Cоюза против России .

Пекин требует немедленно исключить их из списка, пишет агентство Reuters.

Этот пакет санкций ЕС направлен против поставщиков критически важных высокотехнологичных товаров из третьих стран, напоминают журналисты. В списке находятся китайские компании, обвиняемые в поставках товаров двойного назначения или систем вооружения российскому военно-промышленному комплексу.

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В заявлении Министерства торговли КНР говорится, что такой шаг «противоречит духу консенсуса, достигнутого между лидерами Китая и ЕС, и серьезно подрывает взаимное доверие и общую стабильность двусторонних отношений».

Пекин также предупредил, что готов принять «необходимые меры» для защиты китайских компаний, и подчеркнул, что «все последствия лягут на плечи ЕС».

23 апреля Совет Европейского Союза одобрил 20-й перечень ограничительных мер, включающий 120 новых лиц и субъектов. Это самый большой санкционный пакет за последние два года, он предусматривает в том числе экономические ограничения для ключевых секторов, которые обеспечивают агрессию РФ против Украины.

В частности, пакет содержит основу для будущего запрета морских перевозок российской сырой нефти и нефтепродуктов. Применение этих запретов еще будет обсуждаться со странами G7.