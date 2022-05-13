«Путин позорит сам себя». Санкции против РФ нельзя отменять до полного освобождения Украины — глава МИД Британии 13 мая, 11:18 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Британии Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что санкции против России должны действовать вплоть до полного освобождения Украины от российских оккупантов.





Война России против Украины — главные события 13 мая

«Путин позорит сам себя на мировой арене. Мы должны обеспечить, чтобы он потерпел поражение в Украине, которое не принесет ему никакой выгоды и в конечном счет удержит от новой агрессии», — приводит слова Трасс Русская служба Би-би-си.

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Британский министр также отметила, что союзники Украины должны решиться на новые санкции в отношении России и что им следует пойти «быстрее и дальше» в поддержке Украины в ее борьбе.

«Наилучший способ обеспечить долгосрочную безопасность Украины состоит в обретении ею способности защитить себя. Это означает необходимость предоставить Украине четкий путь к получению вооружений, отвечающих стандартам НАТО», — сказала она.



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