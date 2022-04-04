В правительстве Германии призвали ЕС обсудить эмбарго на российский газ 4 апреля, 02:39 Цей матеріал також доступний українською Кристина Ламбрехт (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

После увиденных зверств российских оккупантов против жителей Бучи, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала Евросоюз ужесточить санкции против РФ. В частности, рассмотреть эмбарго на энергоносители.

Об этом она заявила в интервью Tagesschau.

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«Такие преступления не должны оставаться без ответа», — сказала Ламбрехт, призвав министров стран ЕС к единой реакции уже в ближайшие часы и обсуждению прекращения поставок российского газа.

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Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что виновные в военных преступлениях в Украине должны быть наказаны и пообещала усилить поддержку украинцев. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ближайшие дни западные союзники введут новые санкции против РФ из-за ее вторжения в Украину и «зверств», совершенных российскими военными под Киевом. Ранее он от имени G7 заявил об отказе платить за российские энергоносители в рублях.



Министр экономики Роберт Хабек озвучил планы по отказу Германии от российского ископаемого топлива. В то же время министр финансов Кристиан Линднер выступил против эмбарго на энергоносители из РФ, поскольку, по его словам, «война в Украине делает всех нас беднее».

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