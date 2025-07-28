Делегация страны-агрессора РФ во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Швейцарию на конференцию Межпарламентского союза. В МИД Украины назвали допуск кремлевской чиновницы к мероприятию «позорным».

Об этом сообщил 28 июля спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.

«Место Матвиенко — на скамье подсудимых, а не на международных конференциях. Ее допуск в Женеву — позор, и этого никогда не должно было произойти», — заявил он.

По словам Тихого, Матвиенко виновна в геноциде украинцев и «несет личную ответственность за преступление агрессии» и все последующие зверства после того, как публично одобрила в качестве главы Совфеда использование российской армии против Украины.

«Мы призываем всех участников (конференции — ред.), у которых есть хоть капля самоуважения, не пожимать ей руку, которая покрыта украинской кровью. Мы будем продолжать неустанно работать над тем, чтобы Валентина Матвиенко отправилась в другую поездку — ту, которую она действительно заслуживает, — в Гаагу, где вскоре начнет свою работу Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины», — подытожил спикер МИД.

Как пишет Радио Свобода, вместе с Матвиенко в Швейцарию прибыла делегация из высокопоставленных парламентариев РФ — в общей сложности 10 человек. В их число вошли, в частности, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, а также глава комитета Думы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как уточнило Суспільне, Евросоюз ввел санкции против Валентины Матвиенко, Леонида Слуцкого и Петра Толстого. Швейцария тоже присоединилась к этим санкциям, однако власти страны разрешают въезд на свою территорию для лиц, подпадающих под санкции, если они посещают международные организации на швейцарской территории.

Более того, Матвиенко 28 июля успела выступить на конференции Межпарламентского союза и призвала парламентариев других стран приезжать на временно оккупированные территории РФ Донецкой и Луганской областей. Якобы это необходимо, чтобы они воочию «Аллею ангелов» — пропагандистский мемориал, который Кремль установил в «память» о якобы «убитых» украинскими военными детях.

Межпарламентский союз — организация, созданная в 1889 году для взаимодействия между парламентами стран мира, в её работе участвуют почти все страны-члены ООН, далеко не все из которых, согласно оценкам политологов и неправительственных организаций, являются демократиями, подытожило Радио Свобода.