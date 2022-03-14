«ЕС с народом Украины». Президент Еврокомиссии проинформировала Зеленского о четвертом пакете санкций против РФ

14 марта, 17:40
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:Ursula von der Leyen/Twitter)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:Ursula von der Leyen/Twitter)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обговорила с украинским лидером Владимиром Зеленским четвертый пакет санкций против России.

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«Война Путина с каждым днем становится все более жестокой. Я только что сообщила президенту Зеленскому о четвертом пакете санкций. ЕС с народом Украины», — написала она в Twitter.

Ляйен добавила, что Евросоюз поддержит Киев пакетом макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро и гуманитарной помощью в размере 500 миллионов евро.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1503377015927357445?s=20&t=eUPfGADN4gnrlz7U_ocz3g
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Санкции против России Агрессия РФ Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен

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