Источники в ЕС заявили, что Греция сейчас «изолирована, как раньше Венгрия» (Фото: REUTERS/Francois Lenoir)

Главным препятствием на пути к одобрению 21-го пакета европейских санкций против России является позиция Греции.

Об этом сообщило Суспільне в понедельник, 20 июля, со ссылкой на собственные анонимные источники в Европейской комиссии.

По словам собеседников Суспільного, Греция считает, что реэкспорт российского сжиженного газа будет убыточным для ее экономики, а Кремль такие ограничения существенно не ослабят. Еврокомиссия не согласна с этой позицией и готовит детальный анализ санкционных мер против РФ.

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«Возможные варианты — сделать исключение для Афин или же убрать эту норму из перечня ограничительных мер. К тому же, 21-й пакет санкций против РФ уже был существенно сокращен. Например, из него убрали запрет на закупку рыбы и изменили механизм недопуска российских военных в страны ЕС», — сообщили источники Суспільного.

Следующее обсуждение между представителями стран ЕС должно состояться 22 июля.

Один из дипломатов ЕС в комментарии Суспільному заявил, что Греция сейчас «выглядит изолированной… почти как Венгрия раньше». Он отметил, что вконце концов Афинам придется «найти компромисс».

19 июля издание Financial Times сообщило, что ряд стран Евросоюза требуют смягчить ограничения против России в новом пакете санкций из-за ущерба для национального бизнеса. В этом списке, кроме Греции, фигурировали Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия.

3 июля Politico сообщило, что Италия выразила обеспокоенность по поводу планов ЕС ввести санкции против патриарха РПЦ Кирилла и что эта обеспокоенность исходила из Ватикана.

Также 3 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна заблокирует 21-й пакет европейских санкций против РФ, если из списка не исключат главу РПЦ Кирилла и экс-президента компании Лукойл Вагита Алекперова.

Впоследствии Болгария согласилась поддержать 21-й пакет санкций ЕС против РФ — после того, как Алекперова и Кирилла (Владимира Гундяева) исключили из списка.