Генсек НАТО приветствовал санкции США против российских нефтяных компаний

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал решение администрации президента США Дональда Трампа ввести санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний и призвал усилить давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает CNN.

«Санкции, которые президент вводит сегодня, конечно, усиливают давление на обе стороны, в этом случае на Россию. Речь идет о том, чтобы изменить расчет, убедиться, что Путин понимает, что президент в этот уикенд видит перемирие, остановку там, где они есть… Это должно быть первым шагом сейчас», — сказал Рютте.

На вопрос о возможности передачи Украине американских ракет Tomahawk генсек НАТО ответил, что каждое государство самостоятельно решает, какую помощь предоставлять.

«НАТО не занимает позицию», — сказал он.

Ранее сообщалось, что администрация президента США объявила о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и Лукойла, а также почти трех десятков их дочерних предприятий.