ЕС намерен ввести санкции против 90 компаний, которые помогали России обходить ограничения 21 мая, 01:08 Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Евросоюз намерен ввести санкции против 90 компаний, которые помогали России обходить экономические ограничения. Есть четкие доказательства того, что эти компании нарушали введенные уже санкции.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет ZDF.



«И именно поэтому в одиннадцатом пакете санкций у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары непосредственно в Россию из Европейского Союза в обход через третьи страны», — подчеркнула она.

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По ее словам, часть этих компаний, которые попадут под запрет, зарегистрирована в Китае.

«Это не значит, что они должны быть китайскими компаниями. Это компании, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев, происходящих из других стран. Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем четкими», — добавила фон дер Ляен.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также прокомментировал новый пакет санкций против РФ.

«Решение Евросоюза ввести санкции против более чем 90 нероссийских компаний, которые помогали России обходить санкции, можно только приветствовать. Попытки врага обходить санкции будут всегда, но наказание за помощь им в этом должно быть жестким», — отметил он.