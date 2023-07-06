«Он в очень сложной ситуации». Экс-глава ЦРУ призвал Запад «закручивать гайки» Путину 6 июля, 22:31 Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что следует сильнее давить на Кремль не только на поле боя, но и в тылу (Фото:Александр Медведев / NV)

Бывший глава ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус считает, что Кремль находится в очень сложном положении, а потому США и ее союзникам следует сильнее давить на РФ и ее диктатора Владимира Путина.

Об этом он заявил в телефонном интервью для CNN.

Бывший руководитель разведывательного ведомства сказал, что Кремль «обливается кровью» не только в войне против Украины, но и «финансово, в собственном тылу». По мнению Петреуса, такие обстоятельства должны заставить США и ее союзников активно действовать.

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«Путин находится в очень, очень сложной ситуации. Мы должны продолжать усиливать давление на Москву. Нам нужно продолжать закручивать гайки. Все не так плохо, как многие из нас надеялись. Тем не менее, у них проблемы в тылу (в экономике — ред.)», — заявил генерал в отставке.

Свое мнение Петреус аргументировал тем, что у Кремля растет дефицит бюджета, более 1000 компаний вышли из РФ, разрываются цепочки поставок в сфере торговли и оказания услуг. Основная отрасль доходов — продажа углеводородов — потеряла 43% годового дохода, а поступления в бюджет страны-агрессора существенно падают.

Экс-глава ЦРУ похвалил санкционные меры Минфина США, однако заявил, что подсанкционные страны находят способы обхода ограничений. Поэтому РФ активно скупает разнообразную бытовую технику, чтобы получить чипы для своих ракет, самолетов и других устройств.

«Это такая игра в „кошки-мышки“, и здесь надо проявить настойчивость и внимательность к таким деталям», — сказал генерал в отставке Дэвид Петреус.

По мнению Петреуса, абсолютно необходимо усилить санкции против России и контролировать ее экспорт, чтобы соседние страны или партнеры РФ не захотели иметь с ней никаких дел.