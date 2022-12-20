МИД Чехии создаст специальный отдел, который займется антироссийскими санкциями 20 декабря, 11:06 Чехия работает над своим списком санкций против РФ (Фото:Ridwan Meah/Unsplash)

Министерство иностранных дел Чехии создаст специальный отдел, который будет заниматься вопросом антироссийских санкций.

Об этом сообщил глава чешского МИД Ян Липавский в эфире одного из телеканалов, пишет Czech Radio.

При этом он не уточнил, когда именно Прага планирует вводить конкретные санкции в отношении россиян и российских компаний. Липавский также подчеркнул, что списки, составленные МИД, будет утверждать правительство.

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Чешский министр пояснил, что недавно принятый в стране закон позволит на национальном уровне охватить санкциями лиц, не внесенных в санкционные списки Евросоюз. Им будет запрещен въезд в Чехию, а также будут заблокированы активы.

Липавский уточнил, что действие документа будет касаться, прежде всего, субъектов из РФ и Беларуси, ответственных за ситуацию в Украине.

16 декабря Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ.

В санкционный список добавили почти 200 физических и юридических лиц, введены санкции против еще трех российских банков, а также против четырех пропагандистских телеканалов РФ.

Также новые санкции затронут российский энергетический и горнодобывающий сектор.