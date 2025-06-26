Австралия ввела новые санкции против России
Австралия ввела новые санкции против России (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)
В четверг, 26 июня, Австралия ввела новые санкции против граждан и компаний РФ. В списке 37 человек и семь организаций.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Австралии.
«Министр иностранных дел законодательным актом определил лица и организации для целевых финансовых санкций, в отношении которых распространяется запрет на поездки в соответствии с Правилами автономных санкций 2011 года», — говорится в сообщении.
В санкционный список Австралия добавила против 37 человек и 7 организаций России.
По данным российских пропагандистов, под санкции Австралии попал российский певец Ярослав Дронов известный под псевдонимом Shaman. Также санкции ввели против членов руководства ряда российских компаний.
24 февраля в знак поддержки Украины Австралия вводит крупнейший с 2022 года санкционный пакет против 70 физических лиц и 79 организаций, связанных с Россией.
Австралия выделила более 1,5 миллиарда долларов на помощь Украине, включая более 1,3 миллиарда долларов на военную поддержку. Это охватывает поставки необходимого оборудования на поле боя и обучение украинских военных.