Чехия ввела санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла 26 апреля, 17:19 Патриарх Кирилл (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

В среду, 26 апреля, Чехия ввела санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Об этом говорится в сообщении МИД страны.

Чехия внесла первого человека в свой национальный список санкций, им стал патриарх Кирилл. Он обвиняется в поддержке агрессии РФ против Украины.

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Ему запрещен въезд в Чехию, какие-либо финансовые операции через чешские структуры и должна произойти заморозка любых его активов в стране.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что для включения любого субъекта в список санкций условием является тщательно задокументированная деятельность, которая нарушает или угрожает территориальной целостности, суверенитету или независимости.

Согласно документу МИД Чехии патриарх Кирилл является давним союзником российского диктатора Владимира Путина и своими действиями активно поддерживает российскую агрессию в Украине. Он использует важное положение главы РПЦ и своими проповедями и публичными выступлениями дает религиозное оправдание и объяснение российской агрессии.