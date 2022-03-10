Британия ввела санкции против семи российских олигархов, в их числе — Абрамович и Дерипаска 10 марта, 12:49 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:Action Images via Reuters)

Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов на фоне развязанной РФ войны против Украины.

На сайте британского правительства сообщается, что под санкции попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, генеральный директор Роснефти Игорь Сечин, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, гендиректор Газпрома Алексей Миллер, президент компании Транснефть Николай Токарев, глава совета директоров Банка Россия Дмитрий Лебедев.

Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки с британскими физическими и юридическими лицами, запрет на поездки.

Совокупный собственный капитал указанных лиц составляет около 15 миллиардов фунтов стерлингов.

«Не может быть безопасной гавани для тех, кто поддерживает жестокое наступление Путина на Украину. Сегодняшние санкции — последний шаг в непоколебимой поддержке Великобританией украинского народа. Мы будем безжалостно преследовать тех, кто способствует убийству мирных жителей, разрушению больниц и незаконной оккупации суверенных союзников», — сказал британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Сегодняшние санкции еще раз показывают, что олигархам и клептократам не место ни в нашей экономике, ни в обществе. Имея тесные связи с Путиным, они соучастники его агрессии», — подчеркнула глава МИД Британии Лиз Трасс.

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